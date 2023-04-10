لجنة المتابعة للقوى تُثمّن وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وحماية المقدسات

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة نصرة للقدس وأهلها والتي ستنطلق من المسجد العمري الكبير في غزة يوم الجمعة القادمة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الموافق 14/4/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرةً نصرة للقدس بمناسبة يوم القدس العالمي.

وتوجهت اللجنة في بيان لها، اليوم الإثنين، بالتحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وفي مواجهة الاحتلال.

ودعت جماهير شعبنا لمزيد من المواجهة والتحدي لسياسات الاحتلال وإجراءاته في القدس وفي جميع الساحات وبكل الوسائل الممكنة.

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وثمنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وحماية المقدسات، داعية إلى مزيد من الوحدة الوطنية والعمل المشترك في ميادين المواجهة كافة.

وتوجّهت بالتحية للرفاق في جبهة التحرير العربية بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة.

المصدر / فلسطين أون لاين