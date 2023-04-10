فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو مرزوق: اقتحام جبل "صبيح" في نابلس  لن يمنح المشاريع الاستيطانية أي شروعية

332 انتهاكًا لأجهزة السلطة في الضفة بحق المواطنين خلال مارس الماضي

لجنة المتابعة للقوى تُثمّن وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وحماية المقدسات

إطلاق حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" دعمًا لصمود المقدسيين

عائلة الشهيد سليم: لماذا أعدم جنود الاحتلال ابننا؟

بنزيما يتلقّى عرضًا بـ"الملايين" للانتقال للدوري السعودي.. وهذا هو موقفه

منتدى الإعلاميين يدين تهديدات الاحتلال لرئيس تحرير جريدة في الداخل

شخصيات عربية: فلسطين قضية الشعوب العربية وأوهام التطبيع تبددت

القانوع: مطالبة المستوطنين بشرعنة "أفيتار" يعكس العقلية الفاشية للاحتلال

"حماس" تنعى الفتى الشهيد "بلهان" وتشيد بتصدي شعبنا للاحتلال في أريحا

إطلاق حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" دعمًا لصمود المقدسيين

10 ابريل 2023 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
...
حملة أنا مغربي افطاري مقدسي

أطلقت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" دعمًا لصمود أهالي مدينة القدس في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

ومع اطلاق الحملة نشر نشاط مغاربة عبر وسم الحملة #أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي فيديوهات وصور لتوثيق مشاركاتهم في الحملة، حيث نشروا على حسابات التواصل الاجتماعي تجهيزات الأسر المغربية للأكلات الفلسطينية مثل شوربة العدس، المقلوبة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى وبيت المقدس.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من المغربيين في عدد من البلدان، مثل فاس والعرائش تأكيداً على تضامنهم مع المقدسيين ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة.

ونالت الحملة في نسختها الرابعة مشاركات واسعة، تزامنًا مع هبّة المقدسيين في مواجهة الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بحقهم، وسط دعوات الجمعيات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المعتكفين والتضييق عليهم.

وتفاعل ناشطون مع الحملة بالثناء عليها وعدّوها فعلًا مناهضًا للتطبيع ويدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم، مشددين على إبداع المغاربة في أسلوب المناصرة ودعم القدس.

جدير بالذكر، أنّ قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، واعتقلت المئات منهم من داخل باحات الأقصى، تزامنًا مع التضييق على المقدسيين وأهالي الضفة الغربية في طريقهم للصلاة بالمسجد الأقصى، والسماح باقتحامات المستوطنين داخل باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #مدينة القدس #حملة مغربية #افطار مقدسي

متعلقات

الأكثر قراءة