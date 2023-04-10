إطلاق حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" دعمًا لصمود المقدسيين

أطلقت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" دعمًا لصمود أهالي مدينة القدس في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

ومع اطلاق الحملة نشر نشاط مغاربة عبر وسم الحملة #أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي فيديوهات وصور لتوثيق مشاركاتهم في الحملة، حيث نشروا على حسابات التواصل الاجتماعي تجهيزات الأسر المغربية للأكلات الفلسطينية مثل شوربة العدس، المقلوبة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى وبيت المقدس.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من المغربيين في عدد من البلدان، مثل فاس والعرائش تأكيداً على تضامنهم مع المقدسيين ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة.

ونالت الحملة في نسختها الرابعة مشاركات واسعة، تزامنًا مع هبّة المقدسيين في مواجهة الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بحقهم، وسط دعوات الجمعيات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المعتكفين والتضييق عليهم.

وتفاعل ناشطون مع الحملة بالثناء عليها وعدّوها فعلًا مناهضًا للتطبيع ويدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم، مشددين على إبداع المغاربة في أسلوب المناصرة ودعم القدس.

جدير بالذكر، أنّ قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، واعتقلت المئات منهم من داخل باحات الأقصى، تزامنًا مع التضييق على المقدسيين وأهالي الضفة الغربية في طريقهم للصلاة بالمسجد الأقصى، والسماح باقتحامات المستوطنين داخل باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين