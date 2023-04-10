بنزيما يتلقّى عرضًا بـ"الملايين" للانتقال للدوري السعودي.. وهذا هو موقفه

بات شبه محسوم -بحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية- أن يعرض الريال على بنزيمة تمديد عقده لعام إضافي، وأنّ مستقبله في "سانتياغو برنابيو" ليس محل شك.

ورغم أنّ عقد مهاجم ليون السابق ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، فقد دخل بمفاوضات مع إدارة نادي العاصمة مدريد للتمديد لعام إضافي.

وبحسب "ماركا" يمكن أن يكون موسم 2023-2024 الأخير له حيث قام النادي المدريدي بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي إندريك، وما زال يبحث عن طريقة لإغراء العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند بعد فشل صفقة انتقال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وتوضح الصحيفة أنّ هناك من نقل عن بنزيمة أنه يفكر كثيرًا في العرض المقدم من السعودية، ولكنّ ملايين اليوروهات لم تُغيّر رأيه بشأن البقاء مع "لوس بلانكوس" لموسم واحد آخر على الأقل.

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ويبدو أنّ الفرنسي لن يكون من بين أولئك الذين يتخذون خطوة الانتقال إلى السعودية، وهو ما فعله كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، لأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في الدوري الإسباني.

القصة بين السعودية وبنزيمة لا تنتهي عند عرض كروي، إذ يتضمن أيضًا إطلاق أكاديمية لكرة القدم تحمل اسم المهاجم وصورته.

وقد تذهب الاتفاقية إلى أبعد من ذلك، فالسعودية وبنزيمة في وئام تام، لكنه يريد اللعب لريال على الأقل حتى صيف 2024.

وفي حال تجديد عقد بنزيمة، فهذا يعني أنه لعب 15 موسمًا مع "الملكي" ظفر خلالها بـ 24 لقبًا، وهذا الرقم مرشح للارتفاع.

وكان بنزيمة (35 عامًا) هداف ريال بحزم على الشكوك التي تحوم حول حالته البدنية بتسجيله ثلاثية (مرتين) خلال 4 أيام، إحداها في عقر دار الغريم برشلونة.

المصدر / وكالات