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القانوع: مطالبة المستوطنين بشرعنة "أفيتار" يعكس العقلية الفاشية للاحتلال

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القانوع: مطالبة المستوطنين بشرعنة "أفيتار" يعكس العقلية الفاشية للاحتلال

10 ابريل 2023 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن تسيير مسيرة لآلاف المستوطنين يتقدمهم أعضاء "كنيس"ت ووزراء في حكومة الاحتلال للمطالبة بشرعنة ما يسمى مستوطنة (أفيتار) يعكس العقلية الفاشية لهذه الحكومة وسياساتها الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا.

وأضاف القانوع في تصريح له اليوم الإثنين: "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتسيير مسيرة بالآلاف نحو ما يسمى مستوطنة (أفيتار) قضاء نابلس يؤكد إصرار حكومة الاحتلال الفاشية في عداء شعبنا ومحاولتها اليائسة لتهويد الأرض والمقدسات والسيطرة عليها".

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وشدد الناطق باسم "حماس"، على أن ما تمارسه الجماعات المتطرفة وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة الفلسطينية بكل أدواتها فهي الخيار الأنجع لمواجهة غطرسة المستوطنين وحكومتهم الفاشية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حكومة الاحتلال #عبد اللطيف القانوع #أفيتار

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