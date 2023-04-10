"حماس" تنعى الفتى الشهيد "بلهان" وتشيد بتصدي شعبنا للاحتلال في أريحا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الفتى محمد بلهان، والذي ارتقى برصاص الاحتلال اليوم الإثنين، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

وقالت الحركة في بيان لها: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد، لنؤكّد فخرنا واعتزازنا بشعبنا الصامد المجاهد في أريحا وعقبة جبر، الذين يتصدون لهذا العدو المتغطرس، ويتقدمون الصفوف في الملحمة الوطنية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

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وفي السياق دعت "حماس" أبناء شعبنا في كل المواقع لمواصلة النفير للرباط والاعتكاف في "الأقصى" والدفاع عنه أمام الهجمة الصهيونية المستمرة.

وشيعت جماهير شعبنا بعد ظهر اليوم، جثمان الشهيد الفتى "بلهان"، إلى مقبرة الشهداء في مدينة أريحا، وقد أعلنت وزارة الصحة عن إصابته بداية برصاصة حية في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في المدينة، ثم أعلنت لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

المصدر / فلسطين أون لاين