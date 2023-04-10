مطلوب موظف ضيافة للعمل في أحد المطاعم بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن إحدى المطاعم الكبرى بقطاع غزة يعلن فيه عن حاجته موظف ضيافة " جرسون " وفقاً لما يلي :

المؤهلات والشروط المطلوبة:

- خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال .

- العمر ما بين 20 – 30.

- حسن المظهر و الهندام.

- القدرة على التخاطب و التحاور الاجتماعي مع الزبائن للاقناع.

ملاحظة: سوف يتم عمل مقابلات مع قائمة بالأشخاص المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة فقط

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية مع الصورة الشخصية الى رقم جوال واتس اب التالي:

972592706512 +

- آخر موعد للتقديم: 20/4/2023