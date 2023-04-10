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أجهزة آيفون من هذا الطراز ستتوقف عن العمل الشهر المقبل

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أجهزة آيفون من هذا الطراز ستتوقف عن العمل الشهر المقبل

10 ابريل 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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جهاز آيفون

أعلنت شركة "أبل" عزمها إيقاف العمل الشهر المقبل عن العديد من أجهزة آيفون.

جاءت هذه الخطوة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته الشركة بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة للهاتف الشهير.

وستختفي تطبيقات حساسة من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من الشهر المقبل، كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل من لم يحدث إلى "نظام تشغيل أبل 12.0" على الأقل.

كما أن الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لأبل ستفقد بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط، وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.

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وذكر حساب "Apple tipsterStellaFudge" المختص بمنتجات أبل: "اعتبارا من أوائل شهر مايو، سيتوقف الوصول إلى خدمات أبل، باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام"iOS 11".. من المحتمل أن تتلقى إشعارا يطالبك بالتحديث".

ووفقا للحساب، إذا لم تتلق إشعارا يخبرك بتحديث جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك بسهولة تحديث برنامج النظام بنفسك باستخدام تطبيق الإعدادات بجهازك.

ما عليك سوى التوجه إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، ثم النقر فوق رمز تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.

المصدر / وكالات
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