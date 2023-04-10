مطلوب مصور للعمل في مؤسسة بيت الصحافة الفلسطيني

بيت الصحافة – فلسطين هي مؤسسة إعلامية فلسطينية مستقلة غير ربحية ولا تحمل صفة تمثيلية، تأسست في العام 2013 بمبادرة من مجموعة من الصحفيين والصحفيات المستقلين؛ سعيًا لتعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم الإعلام المستقل وتوفير الحماية القانونية للصحفيين في فلسطين.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة بيت الصحافة الفلسطيني - غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وذلك وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مصور.

- المكان: غزة – بيت الصحافة.

- تاريخ بدء الوظيفة: في أقرب وقت ممكن.

- نوع التعاقد: 4 شهور.

- نوع الوظيفة: دوام كامل.

الشروط المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في مجال الصحافة والإعلام أو أي تخصص ذي صلة.

2. أن يكون لديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال التصوير والمونتاج والتوثيق للمشاريع.

3. أن يكون لديه قدرة على استخدام كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمعدات المرافقة بمهارة واحترافية.

4. القدرة على التعامل مع برامج المونتاج ومعالجة الصور والفيديو.

5. أن يكون المتقدم ممارسًا محترفًا للتصوير الفوتوغرافي والفيديو.

6. أن يتوفر لديه الحس الفني والإبداعي في التصوير.

7. أن يكون لديه مهارات جيدة في التواصل.

8. أن يكون لديه القدرة على العمل ضمن الفريق.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين والراغبات بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء الموافق 12/04/2023 حتى الساعة 02:00 ظهرًا، ويُرجى تضمين عنوان الوظيفة في سطر موضوع البريد الإلكتروني.