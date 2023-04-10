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كتلة الصحفي تنظم حفلاً تأبينياً للصحفية "أبو هين"

10 ابريل 2023 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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كتلة الصحفي تنظم حفلاً تأبينياً للصحفية مرج أبو هين

نظّمت كتلة الصحفي الفلسطيني مساء أمس الأحد، حفلاً تأبينيًّا للصحفية الزميلة مرج الزهور أبو هين عضو مجلس إدارة الكتلة في مدينة غزة، وزوجة أمين سر المجلس دكتور عمر الهندي، وذلك بمشاركة لفيف من الأسرة الصحفية وذوي الفقيدة الراحلة وأعيان عائلة أبوهين.

وأكدت نائب رئيس الكتلة سميرة نصار أن هذا اليوم هو حق فقيدة الكتلة والأسرة الصحفية وحق لزوجها ولعائلتها وأن جل من اجتمعوا اليوم، اجتمعوا على عامل واحد هو الوفاء لروح الزميلة الراحلة.

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وقالت: "إن الفقيدة  كانت صاحبة أثر وأن وجودها لم يكن وجودًا عابرًا، ولمسنا ذلك بتفاصيل كثيرة بعد رحيلها".

وأضافت: "الجميع نعى زهور إلاّ نحن، كنا آخر من نعاها، كنا عاجزين عن نعيها وإصدار بيان رحيلها"، مشددةً على دوام الوفاء لروحها وأنهم لن ينسوها.

من جهته، رثى زوج الزميلة الفقيدة د عمر الهندي زوجته مرج الزهور قائلاً: "لم تكن زوجة وحسب؛ بل كانت رفيقة عمري، برحيلها تركت فراغًا كبيرًا لن يعوض، أسأل الله أن يتغمّدها برحمته".

و دعا الله أن تكون ابنتهما مريم سلوان لحزنه وحزن عائلة والدتها، فرحيلها ترك جرحا، تعجز الأيام عن مداواته.

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بدوره، عبّر عم الفقيدة فضل أبو هين في كلمة ممثلة عن العائلة عن شكر العائلة  لكتلة الصحفي الفلسطيني، مشيراً إلى إن رحيل ابنتهم مثل  صدمة للعائلة جمعاء، فهي في القلوب لن تُنسى، وستظل ذكراها خالدة حتى الملتقى الأخير.

وختم حديثه:"زهور تركت حضن أمها لتلتحق بحضن أبيها الشهيد، فزهور لم تطأ قدمها مكان إلاّ وتركت فيه أثرًا طيبًا"

وانتهى حفل التأبين بإفطارا للحضور، ومن ثم تم تقديم  درعً وفاء وعرفان لعائلة الفقيدة وذويها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#صحافة #كتلة الصحفي #حفل تأبين #مرج الزهور أبو هين

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