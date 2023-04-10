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أرباح الشركة المالكة لـ"تيك توك" تقفز لهذا الرقم "الخيالي" خلال 2022

10 ابريل 2023 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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تيك توك

قفزت أرباح ByteDance المالكة لتطبيق TikTok بنحو 80% العام الماضي إلى 25 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة Financial Times.

وصعدت الإيرادات بنحو 30% إلى 85 مليار دولار، مع تعزيز المعلنين إنفاقهم على TikTok والتطبيق الصيني المناظر له Douyin.

وكانت معظم الإيرادات التي حققتها الشركة داخل الصين، إذ بلغت إيراداتها خارج الدولة الآسيوية 15 مليار دولار فقط، ومع ذلك فإن تلك المستويات هي ضعف المسجلة في 2021.

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وبلغت القيمة السوقية لـByteDance مستويات 300 مليار دولار مما يجعلها أكبر شركة خاصة في العالم.

ورغم تلك المكاسب، هبطت ثروة تشانغ يي مين مؤسس الشركة بنحو 13 مليار إلى 42 مليار دولار، وذلك بعد شهادة شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـTikTok أمام الكونغرس الأميركي.

وأكد تشيو في شهادته على أن التطبيق لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليوناً مع الحكومة الصينية.

وأضاف: شركة ByteDance المالكة لـTikTok، ليست مملوكة لأي كيان حكومي أو تخضع لسيطرته. 

المصدر / وكالات
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