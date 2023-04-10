رابط فحص المنحة القطرية عن شهر أبريل (4)

أعلن السفير القطري محمد العمادي البدء في صرف المنحة النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، عن شهر أبريل.

وفي تصريح مقتضب، للسفير القطري، وصل نسخة عنه "" اليوم الإثنين، أن الصرف سيكون يوم غد الثلاثاء.

وأوضح إن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيَّن أنّ عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وبإمكان المستفيدين من الاستعلام عن أسمائهم عبر الرابط التالي لحظة تفعيله رابط فحص المنحة القطرية اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين