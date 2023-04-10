دجاج توسكان

المكونات:

4 فيليه دجاج.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

ملعقتان صغيرتان بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للصلصة:

بصلة متوسطة الحجم مقطعة جوانح.

حبة فلفل أحمر حلو مقطعة عيدان رفيعة.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة ميرامية.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

ملعقتان كبيرتان خل.

كوب مرق دجاج.

كوب كريمة سائلة.

ربع كوب جبن بارميزان.

10 حبات طماطم كرزية (شيري).

كوبا سبانخ طازج مفروم.

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠، أحضري طبق فرن، امسحيه بالزيت.

في طبق ضعي الدقيق، البابريكا، الشطة، الفلفل، قلبي لتختلط.

دحرجي الفيليه في خليط البابريكا ليتغطى تماماً.

في مقلاة سخني ربع كوب من زيت الزيتون جيداً.

ضعي الفيليه، انتظري ليجف القاع، اقلبيه على الجانب الآخر ثم انتظري ليجف.

في نفس المقلاة اضيفي مزيد من الزيت، ثم البصل، وقلبي ليذبل.

أضيفي الفلفل وقلبي ليذبل.

أضيفي الأوريجانو، الميرامية، الثوم، معجون الطماطم.

أضيفي الخل، الملح، الفلفل، وقلبي ليختلط.

أضيفي المرق، الكريمة، اتركيه يتسبك لمدة أربع دقائق.

أضيفي الطماطم، الجبن، السبانخ، قلبي ليذبل قليلاً.

أعيدي الدجاج إلى الصلصة، اتركيه بضع دقائق ليتسبك، ثم قدميه.