6 استخدامات رائعة للخل وصودا الخبز

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

المنظفات الطبيعية غير السامة أصبحت واسعة الانتشار، والخل الأبيض وصودا الخبز من الخيارات الشائعة في هذا الخصوص، إذ يعرف معظم الناس أن صودا الخبز منظف قوي ومزيل للروائح الكريهة، وأن الخل يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا ومقاومة للصدأ، وبالرغم من أن كل مادة بمفردها منظف فعال، فهما مجتمعتان لهما تأثير مضاعف.

حين يمتزج الخل (حمض الأسيتيك المخفف) بصودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، تتفاعل المادتان وتكونان مزيجاً رغوياً ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الماء السائل وأيونات الأسيتات وأيونات الصوديوم، وغاز ثاني أكسيد الكربون هو ما يُحدث الفقاعات، وفقاً لما ذكره موقع "هاو ستاف ووركس" الأمريكي.

وحالما يتبخر الماء السائل وتذوب صودا الخبز الصلبة، تترسب أسيتات الصوديوم، لكن هذه المادة الفعالة في التنظيف توجد بمواد أخرى وليس المنتجات المنزلية فقط، فهي مكون رئيس في المنسوجات ومستحضرات التجميل، بل تضاف إلى الأغذية!

والآن بعدما عرفت قليلاً من المعلومات العلمية عن هذا التفاعل المذهل، حان الوقت لتعرف كيف تسخره لصالحك، إليكم 8 نصائح ممتازة لاستخدام هذا المزيج:

تنظيف الأواني والمقالي

لو احترق طعامك في قاع إناء أو مقلاة مرة أخرى، فاستخدمي مزيج صودا الخبز والخل لتصحيح الوضع من خلال وضع بعض الماء وكوباً من الخل ثم سخنيها قليلاً. ارفعي المقلاة ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز واترك المزيج حتى تختفي الفقاعات، ثم افركيها بإسفنجة تنظيف وستلاحظ تساقط القشور.

تسليك المصرف

يُستخدم خليط صودا الخبز والخل أيضاً حلا مثاليا لانسداد المصارف، حيث تحتوي منظفات الصرف الكاوية التي نستخدمها لفك انسدادها، على هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الكبريتيك، على الرغم من أن هذه الحلول تعمل بكفاءة، فإنها تعد شديدة الخطورة على البيئة.

ولاستخدام هذه الطريقة صبَّ بعض الماء المغلي في البالوعة، ثم اسكب نصف كوب من صودا الخبز واتركها في البالوعة من 3 إلى 5 دقائق، ثم أضِف كوباً من الخل، وكوباً من الماء الساخن، ثم انتظر من 5 إلى 10 دقائق. ثم اغسله بمزيد من الماء المغلي.

تنظيف غسالة الملابس

إذا كانت غسالة ملابسك تحتوي على بقع أو رواسب كلسيَّة داخلها فقد حان الوقت لتنظيفها باستخدام صودا الخبز والخل.

وينصح بملء الغسالة بالكامل بالماء الساخن ثم أضف نحو كوب واحد من صودا الخبز واترك الآلة تعمل. عندما تدخل الغسالة في دورة الشطف، استخدِم الخل بدلاً من منعّم الأقمشة السائل.

تنظيف المناشف

هل فقدت مناشفك رائحتها النظيفة والجديدة؟ إحدى الطرق المفضلة لتجديد المناشف هي استخدام صودا الخبز والخل.

ما عليك سوى إضافة نحو نصف كوب من صودا الخبز بدلاً من منظف الغسيل المعتاد، ثم أضف الخل بدلاً من منعم الملابس في أثناء دورة الشطف لالغسالة.

إزالة البقع عن المكواة

إذا كانت لديك مكواة أصبحت قاعدتها مليئة بالأوساخ صعبة الإزالة، فحاوِل تنظيفها بصودا الخبز والخل. اصنع عجينة من صودا الخبز والماء، ثم افركه في جميع أنحاء قاعدة المكواة حتى تنظف.

التخلص من رائحة المرحاض الكريهة

رشَّ نحو نصف كوب من صودا الخبز في المرحاض، وصب نحو نصف كوب من الخل فوق صودا الخبز. اترك الفقاعات تقوم بعملها لمدة 10 دقائق، ثم افركها بفرشاة المرحاض، وبمجرد أن تعمل الفقاعات عملها، امسح كل شيء بقطعة قماش مبللة نظيفة حتى ترى الفرق.