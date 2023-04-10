استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

استُشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا، خلال اقتحام المخيم صباح اليوم الإثنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الفتى (15 عامًا) أُصيب بالرصاص الحي في رأسه خلال الاقتحام، فيما أُصيب شاب بالرصاص.

وفي وقت لاحق أعلنت المصادر الطبية أن الشهيد الفتى هو محمد فايز بلهان.

هذا واشتبك مقاومون، مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لـ مخيم عقبة جبر.

ونقلت مصادر محلية، عن وجود اشتباكات وأصوات إطلاق نار في المخيم، إلى جانب أصوات انفجارات.

وذكر الإعلام العبري، أنّ قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر، تحاصر منزلًا، فيما أطلقت طائرات درون في سماء المخيم.

ووفق المصادر المحلية، وصلت سيارات الإسعاف لمخيم عقبة جبر، بعد أنباء تتحدث عن مصابين جراء الاقتحام.

المصدر / فلسطين أون لاين