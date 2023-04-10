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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

10 ابريل 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا

استُشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا، خلال اقتحام المخيم صباح اليوم الإثنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الطفل (15 عامًا) أُصيب بالرصاص الحي في رأسه خلال الاقتحام، فيما أُصيب شاب بالرصاص.

هذا واشتبك مقاومون، مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لـ مخيم عقبة جبر.

ونقلت مصادر محلية، عن وجود اشتباكات وأصوات إطلاق نار في المخيم، إلى جانب أصوات انفجارات.

وذكر الإعلام العبري، أنّ قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر، تحاصر منزلًا، فيما أطلقت طائرات درون في سماء المخيم.

ووفق المصادر المحلية، وصلت سيارات الإسعاف لمخيم عقبة جبر، بعد أنباء تتحدث عن مصابين جراء الاقتحام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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