مدمرة أمريكية تحمل صواريخ موجهة تبحر في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأميركية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ موجهة أبحرت، الاثنين، في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

جاء ذلك بالتزامن مع تدريبات عسكرية تجريها الصين حول تايوان، بدأت السبت وتستمر حتى اليوم، فيما يبدو أنها ردا على زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، إلى الولايات المتحدة ولقائها برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.

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وقالت البحرية الأميركية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار"، مشيراً إلى أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

بدوره، ندد الجيش الصيني الاثنين "بتوغل" مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي بعد إعلان البحرية الأميركية أن إبحار المدمرة يندرج في إطار "حرية الملاحة".

المصدر / وكالات