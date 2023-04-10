10 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1946 عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. 1960 مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونًا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونًا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة. 1972 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وسبعون دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية.

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وسبعون دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية. 1973 القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال 3 من كبار قادة فتح (وهم كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار) بمنازلهم في حي الفردان ببيروت.

القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال 3 من كبار قادة فتح (وهم كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار) بمنازلهم في حي الفردان ببيروت. 1982 اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة لشبونة عصام السرطاوي على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح.

اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة لشبونة عصام السرطاوي على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح. 2002 المقاومة في مخيم جنين تواصل صمودها في وجه جيش الاحتلال الذي حاول اقتحام المخيم خلال عدوانه الذي سمي "السور الواقي" وتنجح في قتل 13 جندياً إسرائيلياً في كمين.

المقاومة في مخيم جنين تواصل صمودها في وجه جيش الاحتلال الذي حاول اقتحام المخيم خلال عدوانه الذي سمي "السور الواقي" وتنجح في قتل 13 جندياً إسرائيلياً في كمين. 2002 عملية استشهادية قرب حيفا توقع 8 قتلى من جنود وشرطة الاحتلال/ ومنفذها أيمن أبو الهيجا من كتائب القسام.

عملية استشهادية قرب حيفا توقع 8 قتلى من جنود وشرطة الاحتلال/ ومنفذها أيمن أبو الهيجا من كتائب القسام. 2002 استشهاد القائد القسامي أكرم صدقي الأطرش (أبو القسام) من الخليل بعد اعتقاله ثم قصفه بقذيفة مدفعية.

استشهاد القائد القسامي أكرم صدقي الأطرش (أبو القسام) من الخليل بعد اعتقاله ثم قصفه بقذيفة مدفعية. 2002 استشهاد محمود طوالبة، القائد العام لسرايا القدس في معركة الدفاع عن مخيم جنين.

استشهاد محمود طوالبة، القائد العام لسرايا القدس في معركة الدفاع عن مخيم جنين. 2015 استشهاد زياد عمر عوض من بيت أُمر شمالي الخليل المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني.

استشهاد زياد عمر عوض من بيت أُمر شمالي الخليل المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني. 2019 تليسكوب أفق الحدث يكشف عن أول صورة مباشرة لثقب أسود، الثقب الأسود فائق الكتلة M87.

تليسكوب أفق الحدث يكشف عن أول صورة مباشرة لثقب أسود، الثقب الأسود فائق الكتلة M87. 2021 ريال مدريد يهزم برشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو المؤقت، وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مدرب لبرشلونة أول مباراتين في الكلاسيكو منذ عام 1980، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها ريال مدريد بمباراتين متتاليتين في الذهاب والإياب في جميع المسابقات منذ عام 2017 في كأس السوبر الإسباني.

المصدر / فلسطين أون لاين