الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، ويبقى الجو معتدلأً ودافئاً نهاراً وخماسينياً في بعض الفترات والمناطق، وهناك فرصة ضعيفة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق، ليلاً يسود جو مائل للبرودة خاصة في المناطق الجبلية.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بأكثر من خمسة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو دافء نسبي في المناطق السهلية والساحلية، ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لزخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: طرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويسود جو شتوي الطابع نتبجة تأثر البلاد بمنخفض جوي نادر التوفيت، وتكون الفرصة سانحة لسقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد مع أجواء باردة نسبياً إلى باردة، ليلاً تزداد البرودة في الأجواء مع زخات من الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد خاصة في الفترة الصباحية، وفي ساعات الليل يزداد الجو برودة.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والإعتدال في ساعات النهار مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي، بينما يبقى الجو بارداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

المصدر / فلسطين أون لاين