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وفاة الحاجة حليمة الكسواني صاحبة انشودة (شدوا بعضكم يا أهل فلسطين)

10 ابريل 2023 . الساعة 06:28 بتوقيت القدس
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الحاجة حليمة الكسواني

توفيت، فجر اليوم الإثنين، الحاجة حليمة حسين زايد (الكسواني)، والتي اشتهرت بنشيدها الشهير (شدوا بعضكم يا أهل فلسطين)، عن عمر ناهز 85 عاماً.

الحاجة حليمة، لاجئة مقدسية، ولدت في قرية بيت إكسا، شمال غربي القدس المحتلة، عام 1938، وهجرت منها إبان النكبة الفلسطينية عام 1948، إلى مخيم الزرقاء بالأردن.

وأصبحت الحاجة حليمة، حديث الفلسطينيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أواخر العام الماضي، بعد انتشار واسع لفيديو تنشد فيه (شدوا بعضكم يا أهل فلسطين).

وقالت الحاجة حليمة، في تصريحات صحفية سابقة، في حينها: إنها "عاصرت النكبتين، وأن اليهود شردوا أسرتها من قريتها بيت اكسا شرق القدس الى الشونة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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