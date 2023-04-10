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أول سيدة سعودية تنطلق الى الفضاء

10 ابريل 2023 . الساعة 04:53 بتوقيت القدس
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رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن شهر مايو المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية "AX-2" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية في شهر مايو القادم.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء في تغريدة لها على تويتر "إعلان موعد انطلاق أبطالنا إلى الفضاء في شهر مايو المقبل، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء".

وريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، في 12 فبراير 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برناوي أخصائية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#السعودية #ناسا #الفضاء #ريانة برناوي #علي القرني

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