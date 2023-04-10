إيران والجزائر تدعوان لتشكيل جبهة موحدة ضد (إسرائيل)

قال الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري: نشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة التعاون وتشكيل جبهة موحدة للدول الإسلامية ضد الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني، هنأ في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشهر رمضان المبارك، وقال:" إيران والجزائر لديهما مواقف متقاربة ومشتركة من القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين وحقوق المظلومين في هذا البلد.

وفي اشارة إلى أن زيادة جرائم (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة.

وأضاف الرئيس الإيراني: نشعر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لضرورة التعاون وتشكيل جبهة موحدة للدول الإسلامية لمواجهة الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني.

ومن جهة اخرى، أعرب رئيسي عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يتوسع التعاون بين طهران والجزائر، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذا الاتصال الهاتفي رئيس إيران وشعبها بشهر رمضان وقال: إن شعب فلسطين المظلوم يعاني من وحشية النظام الصهيوني في شهر رمضان. وهو شهر التقوى والعبادة وأتمنى أن يتحرر الشعب الفلسطيني من ظلم الصهاينة بالتعاون مع الدول الإسلامية.

وأكد الرئيسان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تستند إلى خارطة الطريق لتنمية التعاون المتبادل.

المصدر / وكالات