مصابان بحالة خطيرة إثر تفجير سيارة باللد

أصيب شابان عربيان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح وصفت بالخطيرة إثر تفجير سيارة في مدينة اللد بالداخل المحتل بعد منتصف ليل الأحد.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للمصابين إذ عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما.

وأحيل المصابان إلى مستشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن "السيارة كانت متضررة واعتلت منها ألسنة النار، فيما كان شابان خارجها وقد اصيبا بجروح خطيرة، وعلى الفور قدمت لهما العلاجات الأولية في المكان".

ووصلت قوات معززة من شرطة الاحتلال إلى المكان، وشرعت بالتحقيق في ملابسات تفجير السيارة، وادعت أن الخلفية جنائية.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع عام 2023، 41 قتيلا. وخلال عام 2022، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين