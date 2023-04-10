تركيا تبلغ الاحتلال بضرورة إنهاء الظلم والعنف في الأقصى فوراً

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إنه أبلغ نظيره "الإسرائيلي" "إيلي كوهين" بـ"ضرورة إنهاء العنف والظلم بالمسجد الأقصى المبارك في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني بولاية أفيون قرا حصار غربي البلاد.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "الحزن يخيم على شهر رمضان بسبب الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمعتكفين به".

وأضاف أنه هاتف نظيره الفلسطيني، رياض المالكي وأبلغه بدعم الشعب التركي للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه هاتف أيضا نظيره "الإسرائيلي" وأبلغه بـ"ضرورة إنهاء الظلم والعنف بأسرع وقت ممكن".

وتشهد مدينة القدس والمسجد الاقصى توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

المصدر / وكالات