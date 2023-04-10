فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تركيا تبلغ الاحتلال بضرورة إنهاء الظلم والعنف في الأقصى فوراً

قرار بتعطيل المدارس جنوب نابلس والتحول للتعليم الإلكتروني

النهضة العُماني يطلب تغيير مباراته أمام شباب الخليل

تراجع شعبية نتنياهو و"الليكود" في أحدث استطلاع للرأي

"بدران": شعبنا ومقاومته لن يخذلوا الأقصى وسيواصلون ردع المحتل

تغيير في الجهاز الفني وأسماء جديدة تنضم لمنتخب الشاطئية

فنانة نيوزيلندية ترسم نباتات وفواكه وردت في القرآن الكريم

هنية يختتم زيارته إلى العاصمة بيروت

تحذير مخيف لمن يعاني من الشخير خلال النوم!

تكية "سنابل العودة" تواصل تقديم طعام الإفطار للمتعفّفين بغزة

قبل ساعات من موعدها

النهضة العُماني يطلب تغيير مباراته أمام شباب الخليل

10 ابريل 2023 . الساعة 02:48 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مطلع عن رفض نادي النهضة العُماني إقامة مباراته أمام شباب الخليل في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة العربية للأندية، في المكان والموعد المحددان لها مسبقا.

وأكد المصدر لـ"فلسطين" أن النهضة يرفض السفر من عُمان رغم أن المباراة ستقام يوم غد الثلاثاء على ستاد دورا وهو الموعد المحدد لها منذ إقامة قرعة البطولة، حيث يسعى النادي العُماني لنقل مكان المباراة وإقامتها في موعد مختلف.

ويبرر النهضة موقفه بداعي الأوضاع الأمنية التي تمر بها الضفة المحتلة، إلى جانب عدم صدور تصاريح لعدد من أعضاء وفد الفريق.

وفاز النهضة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد لشباب الخليل، الذي سيكون مطالب بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في المباراة القادمة للتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث، لكن عدم قدوم الفريق إلى فلسطين حتى كتابة هذه السطور يضع القرار النهائي في اللجنة المنظمة، سواء بتخسير الفريق لعدم الحضور أو التوجه لاقامتها في مكان وموعد أخر.

وأكد المصدر أن نادي شباب الخليل رفض بشكل تام الحديث في أي أمر يتعلق بنقل المباراة من المكان المخصص لها منذ وقت سابق، خاصة وأن الاتحاد العربي لكرة القدم اعتمد ستاد دورا ملعبا بيتيا للعميد الخليلي.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يساند شباب الخليل في موقفه بخصوص الملعب البيتي، في ظل إقامة العديد من المباريات والبطولات الدولية خلال السنوات الماضية في الضفة الغربية، دون وجود أي أزمات من الناحية الأمنية كما يحاول النادي العُماني.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#كرة القدم #شباب الخليل #عمان #النهضة #البطولة العربية للأندية #النهضة العماني

متعلقات

الأكثر قراءة