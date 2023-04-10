النهضة العُماني يطلب تغيير مباراته أمام شباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مطلع عن رفض نادي النهضة العُماني إقامة مباراته أمام شباب الخليل في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة العربية للأندية، في المكان والموعد المحددان لها مسبقا.

وأكد المصدر لـ"فلسطين" أن النهضة يرفض السفر من عُمان رغم أن المباراة ستقام يوم غد الثلاثاء على ستاد دورا وهو الموعد المحدد لها منذ إقامة قرعة البطولة، حيث يسعى النادي العُماني لنقل مكان المباراة وإقامتها في موعد مختلف.

ويبرر النهضة موقفه بداعي الأوضاع الأمنية التي تمر بها الضفة المحتلة، إلى جانب عدم صدور تصاريح لعدد من أعضاء وفد الفريق.

وفاز النهضة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد لشباب الخليل، الذي سيكون مطالب بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في المباراة القادمة للتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث، لكن عدم قدوم الفريق إلى فلسطين حتى كتابة هذه السطور يضع القرار النهائي في اللجنة المنظمة، سواء بتخسير الفريق لعدم الحضور أو التوجه لاقامتها في مكان وموعد أخر.

وأكد المصدر أن نادي شباب الخليل رفض بشكل تام الحديث في أي أمر يتعلق بنقل المباراة من المكان المخصص لها منذ وقت سابق، خاصة وأن الاتحاد العربي لكرة القدم اعتمد ستاد دورا ملعبا بيتيا للعميد الخليلي.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يساند شباب الخليل في موقفه بخصوص الملعب البيتي، في ظل إقامة العديد من المباريات والبطولات الدولية خلال السنوات الماضية في الضفة الغربية، دون وجود أي أزمات من الناحية الأمنية كما يحاول النادي العُماني.

المصدر / فلسطين أون لاين