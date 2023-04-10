تغيير في الجهاز الفني وأسماء جديدة تنضم لمنتخب الشاطئية

غزة / مؤمن الكحلوت:

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بقيادة الكابتن سامي سالم مساء الأحد، تدريباته على ملعب نماء شرق مدينة غزة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستُقام في المملكة العربية السعودية منتصف الشهر القادم.

ويُعتبر هذا التجمع الأول لفدائي الشواطئ، بعد العودة من تايلند مؤخراً، عقب المشاركة في بطولة كأس اسيا، وودعها من الدور الأول بفوز وحيد على قيرغيستان، وخسارتين من الكويت وعُمان.

وسيُكثف الفدائي تدريباته خلال الفترة القادمة نظراً لضيق الوقت، حيث سيخوض تدريبات على مدار أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، على أن يتم العمل على خوض مباريات تجريبية قبل انطلاق المسابقة.

وأجرى اتحاد كرة القدم تغييراً طفيفاً على الجهاز الفني، بتعيين الكابتن إياد دويمة مدرباً لحراس المرمى، بدلاً من طلعت النمس، حيث سبق للأول أن حقق مع الفدائي الميدالية البرونزية عام 2013.

واستدعى الجهاز الفني عددً من اللاعبين أبرزهم " إبراهيم أبو عمير، وموسى حرارة، وربحي شتيوي، ومحمد شبير، ومحمد بلح، وخالد النبريص، وأحمد لبد"

وقرر سالم الإبقاء على اللاعبين ( علاء عطية، وفادي العراوي، ومحمد السدودي، وثائر أبو عبيدة، ومحمد حسان، ومحمد عبيد، والحارسين أحمد عفانة وفادي جابر)، بينما تم استبعاد الرباعي محمد القاضي وميسرة البواب ومحمد أبو موسى وإسلام أبو عبيدة.