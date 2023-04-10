تكية "سنابل العودة" تواصل تقديم طعام الإفطار للمتعفّفين بغزة

تواصل تكية سنابل العودة لإطعام الطعام، التابعة لمؤسسة السمع والبصر للتنمية والتأهيل المجتمعي، مشروعها الخيري لإفطار الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وانطلق المشروع الخيري، مع أول أيام شهر رمضان المبارك 1444هـ، حيث يقدّم المطبخ الخيري وجباته إلى أكثر من 400 أسرة يوميّاً.

وأوضح م. سامر مهاني، المدير العام لمؤسسة السمع والبصر، أن مشاريع وأنشطة المؤسسة وتكية سنابل العودة، جاءت للتخفيف عن الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تزايدت في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض من 17 سنة، وصعوبة الحياة المعيشية في القطاع.

وقال مهاني: "تكية سنابل العودة، تواصل عملها في شهر رمضان المبارك، وهي من المشاريع المميّزة والرائدة التابعة للمؤسسة والمستمرة منذ 6 أعوام"، متوقعاً أن يستفيد من المشروع 80 ألف متعفف.

وذكر أن التكية تأخذ على عاتقها تقديم الوجبات بأفضل حالة، معتمدة على أفضل وسائل السلامة والنظافة الصحية من أدوات وفريق عمل وفِرق التوزيع للحفاظ على صحة الوجبات المقدَّمة للمستفيدين ووصولها لهم بشكل مناسب.

وبيَّن أن التوزيع يتم من خلال عدَّة نقاط توزيع، وبالتعاون المباشر مع الإدارة العامة للزكاة ومع بعض الجمعيات والمراكز ولجان الزكاة الموزّعة على مختلف مناطق قطاع غزة.

وقدَّم مهاني الشكر الجزيل للمتبرّعين والمتبرّعات من أهل الخير في الخارج الذين كانوا سببًا في إنجاح هذا المشروع.













المصدر / فلسطين أون لاين