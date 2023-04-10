فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تكية "سنابل العودة" تواصل تقديم طعام الإفطار للمتعفّفين بغزة

21 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قاسم: نعتز بشركاء النضال في ساحة الكفاح لاسترداد حقنا

هل نحن أمام حرب واسعة في المنطقة؟

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس

كاتب إسرائيلي: استراتيجية "توحيد الجبهات" تشكّل مصدر خطر لـ(إسرائيل)

أسباب وتحرّكات تدعم عودة ميسي إلى برشلونة

25 ألف مصلٍّ يؤدّون العشاء والتراويح في الأقصى

ليفربول يسعى لخطف تشواميني من ريال مدريد

إطلاق نار في جنين وبيت لحم واعتداءات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

بالصور تكية "سنابل العودة" تواصل تقديم طعام الإفطار للمتعفّفين بغزة

10 ابريل 2023 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
...

تواصل تكية سنابل العودة لإطعام الطعام، التابعة لمؤسسة السمع والبصر للتنمية والتأهيل المجتمعي، مشروعها الخيري لإفطار الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وانطلق المشروع الخيري، مع أول أيام شهر رمضان المبارك 1444هـ، حيث يقدّم المطبخ الخيري وجباته إلى أكثر من 400 أسرة يوميّاً.

وأوضح م. سامر مهاني، المدير العام لمؤسسة السمع والبصر، أن مشاريع وأنشطة المؤسسة وتكية سنابل العودة، جاءت للتخفيف عن الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تزايدت في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض من 17 سنة، وصعوبة الحياة المعيشية في القطاع.

وقال مهاني: "تكية سنابل العودة، تواصل عملها في شهر رمضان المبارك، وهي من المشاريع المميّزة والرائدة التابعة للمؤسسة والمستمرة منذ 6 أعوام"، متوقعاً أن يستفيد من المشروع 80 ألف متعفف.

وذكر أن التكية تأخذ على عاتقها تقديم الوجبات بأفضل حالة، معتمدة على أفضل وسائل السلامة والنظافة الصحية من أدوات وفريق عمل وفِرق التوزيع للحفاظ على صحة الوجبات المقدَّمة للمستفيدين ووصولها لهم بشكل مناسب.

وبيَّن أن التوزيع يتم من خلال عدَّة نقاط توزيع، وبالتعاون المباشر مع الإدارة العامة للزكاة ومع بعض الجمعيات والمراكز ولجان الزكاة الموزّعة على مختلف مناطق قطاع غزة.

وقدَّم مهاني الشكر الجزيل للمتبرّعين والمتبرّعات من أهل الخير في الخارج الذين كانوا سببًا في إنجاح هذا المشروع.

be702df1-c051-48de-a160-a0234a947b5a.jpg
4b7abfe6-1709-4dc8-80e9-d4d35b796635.jpg
e2a94a13-c2c2-4538-8f7c-647d0d3a0947.jpg
ed2420e6-ae3f-455a-ac40-8d9bd5d7b489.jpg
e6653afc-b62d-4f94-bad2-02444fb9e1ac.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #رمضان #فقراء #إفطار #صيام #تكية #سنابل العودة #متعففين

متعلقات

الأكثر قراءة