قاسم: نعتز بشركاء النضال في ساحة الكفاح لاسترداد حقنا

جمع لقاء رمضاني مسؤولين وقادة من كل الطيف السياسي الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "صورة وحدة وطنية نرسّخها في قطاع غزة في كل مجالات العمل المشترك، باعتبارها سر قوتنا ومفتاح انتصارنا على المحتل، وبوابة لحماية مقدَّساتنا".

ونشر قاسم صورة على حسابه بموقع فيس بوك تجمع المسؤولين والقادة، معلّقًا: "نعتز بكل شركاء النضال الوطني في ساحة الكفاح لاسترداد حقنا"، قائلًا: "هذا اللقاء الأخوي كان بدعوة كريمة من الأخ المهندس عماد الأغا مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح في قطاع غزة".

وأشار إلى أن اللقاء الرمضاني جمع كل الطيف السياسي الفلسطيني في قطاع غزة وبحضور جميع فصائل لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وبحضور قيادي واسع.

ونوَّه إلى حضور ومشاركة زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول العلاقات الوطنية فيها، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وخالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول العلاقات الوطنية فيها، وبحضور قيادات وممثلي الفصائل الفلسطينية.



المصدر / فلسطين أون لاين