أسباب وتحركات تدعم عودة ميسي إلى برشلونة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير موسع اليوم الأحد إن هناك العديد من الأسباب والتحركات التي تدعم عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي إلى ناديه السابق برشلونة المنافس في الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.



وجاء في التقرير عن محاولات النادي الكتالوني إبرام اتفاق مالي مع رابطة الدوري الإسباني "الليغا" وإقناعهم بأن عودة ميسي ستجلب الاستثمار والشركات الراعية للنادي وهذا الأمر الذي سيدعم خزينة النادي التي تعاني حاليًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الفريق تشافي هيرنانديز يصر على عودة ميسي لأنها مفيدة للفريق؛ نظراً لجودة أداء النجم الأرجنتيني على الرغم من أن عمره 35 عامًا، وهذه الجودة يحتاجها برشلونة في المباريات الكبيرة كما ظهر قبل أيام في مباراة ريال مدريد، ولهذا يتحدث تشافي بانتظام مع ليو ليوضح أن الباب مفتوح لعودته وأنه مصر على ذلك.



وتحدثت "ماركا" في تقريرها أن عودة ميسي بوجود جيرارد بيكيه كانت ستكون معقدة للغاية؛ حيث لم تنتهِ العلاقة بشكل جيد بين الطرفين، بعد أن اعتبر الأرجنتيني أن بيكيه كان لديه دور نشط بخروجه من برشلونة في صيف 2021، بعدما أقنع لابورتا برحيل النجم الأرجنتيني لتستقيم الحياة الاقتصادية داخل النادي.



وشددت "ماركا" على أن برشلونة كشف لميسي أن وجهة نظر بيكيه كانت خاطئة فهو شريان الحياة لبرشلونة من الناحية الاقتصادية، وقد احتاج لابورتا للتفاوض مع الأرجنتيني من جديد لخلق الثقة لمستثمرين ورعاة محتملين من أجل تمويل المشروع على أمل عودة ميسي لارتداء قميص البلوغرانا في الصيف المقبل.



وختمت الصحيفة بأن النادي أرسل رسالة اطمئنان للبرغوث خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة عندما هتف الملعب باسمه في الدقيقة العاشرة من المباراة ضد ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا؛ مشددة على أن الأمر لم يكن عفويًا، وموضحة أن كل شيء كان محسوبًا جدًا، لإثبات أن الجمهور مجنون بعودة ميسي.



وخاض ميسي مع برشلونة 778 مباراة بين عامي 2004 و2021، سجل خلالها 678 هدفًا وقدم 303 تمريرات حاسمة، وتوّج بـ35 لقبًا في مختلف المسابقات. كما نال عشرات الجوائز الفردية أهمها 7 كرات ذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان عام 2021، حيث سجل معه حتى الآن 68 هدفًا في 51 مواجهة وينتهي عقده مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تمديد العقد حتى الآن، وسط تقارير تتحدث عن قُرب مغادرة اللاعب المُلقب بالبرغوث لقلعة "حديقة الأمراء".

المصدر / فلسطين اونلاين