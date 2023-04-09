ليفربول يسعى لخطف تشواميني من ريال مدريد

كشفت مصادر صحفية رغبة ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب صحيفة "elnacional" فإن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، يسعى إلى ترميم صفوفه بعد موسم كارثي ودع فيه الفريق مسابقة دوري أبطال أوروبا مبكراً، إلى جانب احتلاله مركزاً متأخراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويخطط ليفربول للتخلص من عدة لاعبين، لم يعودوا قادرين على تقديم الإضافة مع النادي الإنجليزي، إلى جانب إبرام تعاقدات قوية يتقدمها تشواميني البالغ من العمر 23 عاماً.



وكان ليفربول واحداً من الأندية المهتمة بالتعاقد مع تشواميني، حينما كان لاعباً في صفوف موناكو الفرنسي، قبل أن يتجاهل اللاعب العرض المقدم من النادي الإنجليزي، من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.



ولا تبدو طريق ليفربول ممهدة للتعاقد مع تشواميني، خاصة أن النجم الفرنسي الشاب يعد واحداً من أبرز اللاعبين الواعدين الذين يسعى ريال مدريد إلى بناء مستقبل فريقه الكروي على قدراتهم الفنية والبدنية.



وخاض تشواميني مع ريال مدريد 35 مواجهة عبر مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، دون أن يحرز أي أهداف، إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة، فيما تبلغ قيمته السوقية الراهنة 90 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، خاصة مع امتلاكه عقداً يمتد حتى عام 2028 مع النادي الملكي.

المصدر / فلسطين اونلاين