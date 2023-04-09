لبيد ينتقد سياسة حكومة نتنياهو بعد لقاء الإحاطة الأمنية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد إن حكومة بنيامين نتنياهو ليست مؤهلة لإدارة (إسرائيل) في مثل هذه الأوقات العصيبة.

جاء ذلك بعد اجتماع جمعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في مقر وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

وذكرت إذاعة "جيش الاحتلال" أنّ نتنياهو التقى لبيد في اجتماع تحديث أمني، ولضمان مواصلة دعم المعارضة لقرارات عسكرية وأمنية تتخذها الحكومة، وقيادة جيش الاحتلال.

وأشارت الإذاعة، إلى أنّ المؤسسة الأمنية طلبت عقد الاجتماع في مقر وزارة الجيش للمرة الأولى، موضحة أن ذلك يحدث في "حالة الخطر والطوارئ الغير عادية".

وعلق لبيد على اللقاء بالقول "وصلت الاجتماع قلقًا، وتركته أكثر قلقًا"، مضيفًا: "على نتنياهو أن يعلن أنه سيسحب إقالة غالانت (وزير الجيش المقال) من على الطاولة إلى الأبد، وأن يعترف بأن حكومته لا يمكن الوثوق بها، وإنشاء لجنة صغيرة ومنتدى أمني فعال للتعامل مع الوضع".

ولفت، إلى أن وزير الجيش طُرد لقول الحقيقة (رفض التغييرات القضائية)، ووزير أمن قومي (إيتمار بن غفير) يسرب شرائط المفوض لوسائل الإعلام، ووزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) الذي يعلن أنه يريد القضاء على القرى الفلسطينية.

ورد حزب "الليكود" على تصريحات لبيد بالقول: "من المؤسف أنه في الوقت الذي تقاتل فيه (إسرائيل) على ثلاث جبهات، وبعد أن دعا نتنياهو لتحديث أمني شامل، اختار لابيد القيام بسياسات تافهة بدلا من بث رسالة وحدة".

وقال: "بينما يجلس نصرالله وهنية معا، كان من المتوقع أن يظهر رئيس المعارضة المسؤولية الوطنية".

يذكر أنّ لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عقدت اجتماعًا عاجلًا في مقر وزارة "الجيش" في "تل أبيب"، بناء على طلب المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال.

المصدر / وكالات