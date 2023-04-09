" الشاطئ " يتعاقد مع مدافع مخضرم

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي خدمات الشاطئ مع اللاعب المخضرم فادي العراوي، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

وأكد العراوي لـ: " "، توقيعه على كشوفات البحرية، ليكون الصفقة الصيفية الخامسة للفريق الأزرق.

وجاء التعاقد مع العراوي، لتعزيز مركز خط الدفاع، حيث يمتلك اللاعب خبرة واسعة، بعدما لعب في صفوف نادي غزة الرياضي 7 مواسم، كان فيها أحد أبرز لاعبيه، وتقلد شارة القيادة.

ويسعى الشاطئ لترميم صفوف فريقه بعد العودة مُجدداً لمصاف أندية الدرجة الممتازة، وعدم تكرار الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث تعاقد النادي في وقت سابق مع اللاعبين ( خميس حمودة، وسامح عويضة، وأسامة عيد، والحارس أحمد عفانة).