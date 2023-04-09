فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

" الشاطئ " يتعاقد مع مدافع مخضرم

العواودة: توحد ساحات المقاومة يؤكد أن الأقصى خط أحمر لكل فلسطيني

لجنة المتابعة تدين حملة تحريض المستوطنين ضدها

ميسي يمنع بوسكيتس من اتخاذ قرار التجديد مع برشلونة

بشكل نهائي.. شباب جباليا يحسم ملف مدربه الجديد في الموسم القادم

قرار بنزيمة النهائي بشأن الرحيل إلى الدوري السعودي

المقاومة في غزة تكشف عن تطوير صواريخ مضادة لطيران الاحتلال

عائداً من بكين.. ماكرون "على أوروبا ألا تصبح تابعة لأميركا"

قرار صادم من برشلونة بشأن 3 لاعبين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عاهد سليم في "عزون"

" الشاطئ " يتعاقد مع مدافع مخضرم

09 ابريل 2023 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
...
فادي العراوي يسار
غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي خدمات الشاطئ مع اللاعب المخضرم فادي العراوي، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

وأكد العراوي لـ: ""، توقيعه على كشوفات البحرية، ليكون الصفقة الصيفية الخامسة للفريق الأزرق.

وجاء التعاقد مع العراوي، لتعزيز مركز خط الدفاع، حيث يمتلك اللاعب خبرة واسعة، بعدما لعب في صفوف نادي غزة الرياضي 7 مواسم، كان فيها أحد أبرز لاعبيه، وتقلد شارة القيادة.

ويسعى الشاطئ لترميم صفوف فريقه بعد العودة مُجدداً لمصاف أندية الدرجة الممتازة، وعدم تكرار الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث تعاقد النادي في وقت سابق مع اللاعبين ( خميس حمودة، وسامح عويضة، وأسامة عيد، والحارس أحمد عفانة).

تويتر تويتر
#الدوري الممتاز #خدمات الشاطئ #فادي العراوي

متعلقات

الأكثر قراءة