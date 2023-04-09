ميسي يمنع بوسكيتس من اتخاذ قرار التجديد مع برشلونة

أكدت مصادر صحفية أن المخضرم سيرخيو بوسكيتس، قائد برشلونة الإسباني، لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني، سواء بالبقاء مع الفريق لموسم آخر، أو الرحيل نهاية موسم 2022-23 الجاري.



ويمتلك بوسكيتس البالغ من العمر 34 عامًا، عقدًا مع النادي الكتالوني، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو/ حزيران المُقبل، دون توصل الطرفين حتى اللحظة إلى اتفاق من أجل تجديده.



وذكرت منصة "فوتبول إسبانيا"، في تقرير لها، أن بوسكيتس لم يوافق بعد على العقد الذي قدّمه النادي الكتالوني قبل ثلاثة أسابيع؛ إذ لم يتلقَ المدير العام ردًا من قائد النادي الكتالوني حتى الآن.



ويعمل برشلونة جاهدًا على تخفيض سلم رواتب لاعبيه للالتزام بقوانين اللعب النظيف، إلى جانب توفير مساحة كافية لتسجيل العقود الجديدة للاعبيه رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي وغافي بايز، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الإدارة.



وأوضح المصدر ذاته أن تجديد عقد بوسكيتس متوقف على إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة مرة أخرى، خاصة أن بوسكيتس سيميل إلى فكرة التجديد عامًا إضافيًا، في حال عودة ميسي من أجل تحقيق حلم اللعب إلى جانبه مرة أخرى.



ولم يقرر لاعب خط وسط برشلونة وجهته المقبلة، في حال قرر الرحيل عن النادي الكتالوني، لكنه يميل إلى تجربة جديدة خارج قارة أوروبا مع وجود عروض من أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مثل فريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام.



ويحلم برشلونة بعودة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي مرة أخرى إلى جدران النادي الكتالوني، مع اقتراب عقده مع باريس سان جيرمان من الانتهاء في 30 يونيو القادم، دون التوصل إلى اتفاق من أجل تجديده.



يذكر أن بوسكيتس هو رابع لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ برشلونة بـعدد 714 مباراة حتى اللحظة، بعد كل من تشافي هيرنانديز (767) مباراة، ليونيل ميسي (747) مباراة، إلى جانب أندريس إنييستا (674) مباراة.

المصدر / فلسطين اونلاين