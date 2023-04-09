بشكل نهائي.. شباب جباليا يحسم ملف مدربه الجديد في الموسم القادم

غزة/ وائل الحلبي:

استقر مجلس إدارة نادي شباب جباليا على المدير الفني الذي سيقود الفريق في الموسم القادم، خلفا للكابتن أحمد عبد الهادي الذي استقال من تدريب الثوار قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز بثلاثة جولات.

وكشف مصدر موثوق لـ"فلسطين أون لاين" عن قرار إدارة النادي في تجديد الثقة بالكابتن عماد الغرباوي للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل كمدير فني، خاصة وأن الفريق ظهر بشكل جيد في مهمته المؤقتة بعد توليه زمام الأمور عقب استقالة عبد الهادي.

وأوضح المصدر أن الغرباوي يحظى بثقة غالبية أعضاء شباب جباليا، خاصة وانه شغل منصب المدير العام للفريق منذ موسم 2012/2013 وعمل رفقة العديد من المدربين الذين تناوبوا على تدريب الثوار مثل نعيم سلامة وعماد هاشم وخالد أبو كويك وأحمد عبد الهادي.

وفاضل مجلس إدارة الثوار بين الغرباوي ونادر النجار المدير الفني السابق لخدمات النصيرات، لكن كفة الأول رجحت في ظل ما يملكه من خبرة ومعرفة بإمكانيات لاعبي الفريق.

وفي سياق متصل يواصل شباب جباليا مساعيه لتعزيز صفوف الفريق لتعويض الراحلين عنه، إلى جانب استمرار إعارة حارسه أحمد عفانة في الموسم المقبل، ورحيل الثلاثي وسام سلامة وعماد السبع وأمجد أبو عودة.

واستعاد النادي لاعبه السابق يوسف سالم، بعد انتهاء عقده مع نادي الصداقة، إلى جانب استعارة محمد الترامسي الظهير الأيمن للهلال، ويبحث عن التعاقد مع عدد من اللاعبين الآخرين خلال الفترة القادمة.