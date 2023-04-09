قرار بنزيمة النهائي بشأن الرحيل إلى الدوري السعودي

حسم الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي بالموسم المُقبل، بعدما تلقى عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي.



ويملك النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، عقدًا مع النادي الملكي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/ حزيران 2023.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما قرر رفض العرض السعودي المقدم له، وسيظل لاعبًا في ريال مدريد لمدة عام واحد آخر على الأقل.



وأكد المصدر ذاته أن بنزيما لم يتفاعل مُطلقًا مع العرض السعودي، رغم ضخامة المقابل المادي الذي سيحصل عليه؛ إذ يريد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 الاستمرار لموسم آخر على الأقل داخل جدران "سانتياغو برنابيو".



وقالت الصحيفة إنه في ريال مدريد يوجد بند معلوم ينص على أن أي لاعب يحصل على الكرة الذهبية يتم تمديد عقده لمدة موسم إضافي؛ لكن الفرنسي لن يظل بناءً على هذا البند، بل لأن الإدارة ترغب في الإبقاء عليه، كما أنه لا يفكر في الوقت الحالي في خطوة الرحيل.



ويسير بنزيما بخطى ثابتة مع ريال مدريد هذا الموسم (2022-23)، حيث تمكن الدولي الفرنسي السابق من تسجيل 25 هدفًا وتقديم 6 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة خاضها رفقة اللوس بلانكوس بمختلف المسابقات.

المصدر / فلسطين اونلاين