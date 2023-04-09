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بالفيديو المغربي يوسف النصيري: صيام رمضان يُحسّن قدراتي البدنية

09 ابريل 2023 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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المغربي يوسف النصيري: صيام رمضان يُحسّن قدراتي البدنية

أكد الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، إن صيام شهر رمضان يساهم في تحسن قدراته البدنية، ولا يؤثر بشكل سلبي على أداءه في المباريات.

وقال النصيري أنه يتدرب بشكل عادي ويفضل عدم الخروج وأخذ أكبر قسط من الراحة ليكون جاهزاً بعدها للتدرب واللعب.

وأضاف في حوار مع قناة إشبيلية: "رمضان يجعلك تتقرب أكثر من الله عز وجل ويساهم في تحسين قدرتك البدنية، ودائما ما تحاول أن تتناول أشياء مفيدة لصحتك لتعويض ما فقدته أثناء صيامك".

وتابع: "أرى أن صعوبات شهر رمضان تكون فقط في الأيام الأولى، لكن بعد ذلك يصبح الأمر عاديا. أما بالنسبة للتداريب فنحن نمارسها بشكل عادي، بعدها نعود إلى ديارنا ونأخذ قسطًا من الراحة وننتظر وقت الإفطار".

وأكمل: "بالنسبة لي، قضاء رمضان مع العائلة يختلف عن قضائه بمفردك. عندما تكون مع العائلة تقوم بالعديد من الأشياء وتخرج رفقة أصدقائك، أما هنا فيقتصر الأمر على الصيام، وأحاول أن أرتاح أكثر على عكس وجودي رفقة العائلة، فذلك يطبعه جو من المرح والنشاط".

واختتم: "أقضي يومي يشكل عادي. أبقى في المنزل وبعدها أذهب إلى التدريب، ثم أعود إلى المنزل مرة أخرى. لا أفكر في الخروج لأنني أكون متعباً وأستيقظ مبكراً. أحياناً يكون الجو حارًا أو بارداً، وفي بعض الأحيان أشعر بالعطش. لهذا أفضّل البقاء في المنزل وأخذ أكبر قسط من الراحة".

 

المصدر / وكالات
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