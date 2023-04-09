منصة باينانس لتداول العملات المشفرة تواجه صعوبات في إدارة ودائع عملائها

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن منصة "باينانس" (Binance) لتداول العملات المشفرة تواجه صعوبات في الاتفاق مع بنك في الولايات المتحدة لتسيير معاملاتها بعد انهيار عدد من البنوك مؤخرا.

وأضافت أن عملاءها كانوا يودعون أموالهم في بنكي "سيغنتشر" (Signature) و"سيلفرغيت" (Silvergate)، لكن انهيار البنكين تسبب في صعوبات لمنصة العملات المشفرة.

وتابعت الصحيفة أن "باينانس" تستخدم البنوك كجهة وسيطة لإيداع أموال العملاء، وهو ما يجعل إرسال أو تحويل هذه الأموال صعبا وبطيئا. وسَعَت المنصة لإيجاد بنوك بديلة، لكن المخاوف من المخاطر التنظيمية جعلت هذه البنوك تحجم عن التعامل معها.

وتتصاعد المخاوف بشأن السيولة في القطاع المصرفي الأميركي، مما يهدد باتساع رقعة المصارف المتعثرة. واعتمدت السلطات التنظيمية كثيرا من الإجراءات لطمأنة المستثمرين وصغار المودعين، لتجنيب أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد أزمة مالية.

وهذه أبرز المؤشرات بشأن القطاع المصرفي الأميركي:

4630 بنكا: عدد البنوك التجارية بالولايات المتحدة.

مليونا شخص: عدد العاملين بالقطاع.

22 تريليون دولار: إجمالي أصول القطاع.

50% من السوق: يسيطر عليها أكبر 10 بنوك في البلاد.

279 مليار دولار: الأرباح الصافية.

11 تريليون دولار: إجمالي القروض.

19 ترليون دولار: إجمالي الودائع.

المصدر / الجزيرة نت