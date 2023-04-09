ما مصير مخلفات الحرب العالمية الثانية في إندونيسيا

تجذب مخلفات معركة "بياك" التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية في مقاطعة بابوا الجنوبية الغربية في إندونيسيا اهتمام جامعي التحف.

ورغم مرور أكثر من 75 عاما على المعركة التي وقعت بين الجيشين الأمريكي والياباني لا يزال المهتمون وجامعو التحف يعثرون على مخلفاتها في المنطقة.

كما أن الوصول إلى تلك البقايا يشكل أملا للعثور على رفات نحو 150 جنديا أمريكيا لقوا مصرعهم في تلك المعركة التي تكبد فيها الجانب الأمريكي خسائر فادحة.

ويعرض جامع التحف الاندونيسي أليكس مامبراسار في منزله قطعا من مخلفات المعركة، التي عثر عليها في المنطقة.

المصدر / الأناضول