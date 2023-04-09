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حماس تدين المخططات الاستيطانية بالضفة.. شعبنا سيتصدى لها بكل قوة

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حماس تدين المخططات الاستيطانية بالضفة.. شعبنا سيتصدى لها بكل قوة

09 ابريل 2023 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مصادقة سلطات الاحتلال على ستة مخططات استيطانية جديدة، تهدف إلى توسعة مجموعة من المستوطنات المقامة على أراضينا في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني سيتصدى لها بكل قوة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، هذه الخطوة عدواناً جديداً، وإمعاناً في سرقة الأرض الفلسطينية، وتحدّيًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.

وأكدت حماس أن سياسة الاستيطان وقضم الأراضي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ لن تنجح في إضفاء أي شرعية على الاحتلال ووجوده الطارئ على أرضنا الفلسطينية.

ونوهت بأن شعبنا وشبابه الثائر، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التغوّل الاستيطاني الإجرامي، وسيتصدّون بكل قوة، لمخططات الاحتلال الفاشي التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا ومسجدنا الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاستيطان #الضفة الغربية

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