غزة: "الإعلام الحكومي" يستنكر اعتداء أمن "الأونروا" على المصور أبو رياش

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي تعرض الزميل عبد الحكيم أبو رياش مصور "العربي الجديد" للاحتجاز والتهديد ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه، من قبل عناصر الأمن في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن المصور أبو رياش كان في مهمة صحفية لتغطية إضراب الموظفين العاملين في مؤسسات الأونروا، وتم توقيفه دون سبب لذلك واستدعائه وتهديده بكسر الكاميرا ومسح كل ما تم تصويره، بحسب إفادته.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع أبو رياش أمام هذا الاعتداء المخالف للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وأبدى استغرابه السلوك المنافي لمهام موظفي وكالة الغوث ضد الصحفيين الذين ينقلون الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الفلسطيني.

ودعا المكتب الأونروا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومساءلة المعتدين على أبو رياش، ورد اعتبار الزميل الصحفي، حفاظا على حرية الصحافة وحماية لحق الصحفي الفلسطيني في أداء دوره بحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين