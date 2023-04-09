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كوريا الشمالية تجري اختبار هجوم نووي جديد تحت الماء

09 ابريل 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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كوريا الشمالية تجري اختبار هجوم نووي جديد تحت الماء

أجرت كوريا الشمالية تجربة لمركبة مسيرة ذات قدرة على القيام بهجوم نووي تحت الماء هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

وأفادت "يونهاب"، أن كوريا الشمالية اختبرت نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء "حائل 2" في الفترة من 4 إلى 7 أبريل.

وتم نشر المركبة المسيرة التجريبية من ميناء في إقليم هامغيونغ الجنوبي يوم الثلاثاء، و"أطلقت بشكل صحيح" رأسا حربيًا تجريبيًا تحت الماء يوم الجمعة بعد الإبحار على طول مسار "بيضاوي وثماني الشكل" يحاكي مسافة 1000 كيلومتر لمدة 71 ساعة وست دقائق، وفقا للوكالة.

وكثفت كوريا الشمالية مؤخرا تجاربها، بعد الكشف عن الرأس الحربي النووي التكتيكي "هواسان 31" وإطلاق صواريخ كروز من غواصة.

المصدر / وكالات
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#كوريا الجنوبية #كوريا الشمالية #أسلحة تحت الماء

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