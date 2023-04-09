"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري، وعدّته "انعكاس لعدوانية الاحتلال المتزايدة في المنطقة، وتصعيد لإرهابه ضد كل مكونات الأمة".

وأكد حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتضب، تضامن حركته مع سوريا في وجه العدوان الإسرائيلي الذي يشكل امتدادًا للعدوان على فلسطين ولبنان وكل المنطقة.

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وقال: إن "هذا العدوان يتطلب توحيد كل الجبهات لمواجهة عربدة الاحتلال المتصاعدة، ومنعها من انتهاك مقدساتنا الإسلامية والمسيحية التي تخص كل الأمة".

المصدر / فلسطين أون لاين