وظيفة شاغرة في شركة جمال الدين ابو عيطة وأولاده للتجارة و الصناعة

توظيف صادر عن شركة جمال الدين ابو عيطة وأولاده للتجارة و الصناعة وهي شركة رائدة في مجال صناعة الألبان والأجبان والحمص والسلطات تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحت مسمى ( مندوب مبيعات / مساعد مندوب مبيعات ) .
شروط التسجيل
1- خبرة لا تقل عن عامين ويفضل في مجال تسويق المنتجات الغذائية .
2- حاصل على رخصة قيادة (تجاري - سارية المفعول) .
3- أن يكون حَسن المظهر والسلوك.
3- أن يكون خاليًا من الأمراض.
4- أن يكون لديه القدرة على العمل بروح الفريق.
5- أن يتحمل ضغط العمل.
6- الأولوية لسكان شمال قطاع غزة.
طريقة التسجيل:
- التقديم للوظيفة من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/rTtC4fHwwKtmJ5gX7
- عنوان الشركة : شمال غزة - مخيم جباليا.