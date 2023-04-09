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وظيفة شاغرة في شركة جمال الدين ابو عيطة وأولاده للتجارة و الصناعة

09 ابريل 2023 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

توظيف صادر عن شركة جمال الدين ابو عيطة وأولاده للتجارة و الصناعة  وهي شركة رائدة في مجال صناعة الألبان والأجبان والحمص والسلطات تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحت مسمى ( مندوب مبيعات / مساعد مندوب مبيعات ) .

شروط  التسجيل

1- خبرة لا تقل عن عامين ويفضل في مجال تسويق  المنتجات الغذائية .

2- حاصل على رخصة قيادة (تجاري - سارية المفعول) .

3- أن يكون حَسن المظهر والسلوك.

3- أن يكون خاليًا من الأمراض.

4- أن يكون لديه القدرة على العمل بروح الفريق.

5- أن يتحمل ضغط العمل.

6- الأولوية لسكان شمال قطاع غزة.

طريقة التسجيل:

-  التقديم للوظيفة من خلال الرابط التالي:

 https://forms.gle/rTtC4fHwwKtmJ5gX7 

- عنوان الشركة : شمال غزة - مخيم جباليا.

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