وظيفة شاغرة في شركة جمال الدين ابو عيطة وأولاده للتجارة و الصناعة

توظيف صادر عن شركة جمال الدين ابو عيطة وأولاده للتجارة و الصناعة وهي شركة رائدة في مجال صناعة الألبان والأجبان والحمص والسلطات تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحت مسمى ( مندوب مبيعات / مساعد مندوب مبيعات ) .

شروط التسجيل

1- خبرة لا تقل عن عامين ويفضل في مجال تسويق المنتجات الغذائية .

2- حاصل على رخصة قيادة (تجاري - سارية المفعول) .

3- أن يكون حَسن المظهر والسلوك.

3- أن يكون خاليًا من الأمراض.

4- أن يكون لديه القدرة على العمل بروح الفريق.

5- أن يتحمل ضغط العمل.

6- الأولوية لسكان شمال قطاع غزة.

طريقة التسجيل:

- التقديم للوظيفة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/rTtC4fHwwKtmJ5gX7

- عنوان الشركة : شمال غزة - مخيم جباليا.