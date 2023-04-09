غزة.. إضراب شامل يعم كافة مرافق ومؤسسات "الأونروا"

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الأحد، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزّة، احتجاجًا على عدم تلبية إدارة المنظمة الأممية لحقوق موظفيها.

وقال الاتحاد العام للموظفين في "الأونروا" بغزّة، في بيان صحفي: "هناك التزامًا كبيرًا ومحكمًا بالإضراب الشامل في مرافق الوكالة بغزّة"، مُلوحاً باتخاذ إجراءات لاحقة غير مسبوقة في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب موظفيها في قطاع غزّة.

وأشارالبيان لمقاطعة جميع الإفطارات الجماعية التي تنظمها إدارة الوكالة لما لها من أثر على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا للتبرع بهذه الأموال للطلاب الفقراء.

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وشدّد الاتحاد على عدم تجاوب إدارة أونروا لمطالبهم، ومنها رفض التعاطي مع ملف إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، رغم موافقة مدير الصحة في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وطالب الاتحاد، المفوض العام فيليب لازاريني، بالتدخل المباشر لإنهاء الإشكاليات ووضع حد لما أسماه المماطلة والتسويف من إدارة إقليم غزّة، لتنفيذ عديد المطالب والتي سبق وتم الاتفاق عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين