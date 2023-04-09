بسكويت بالتفاح

المكونات:

بيضة كبيرة الحجم.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 1/2كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة مقطعة قطع صغيرة.

1/2 ملعقة صغيرة برش ليمون.

للحشو:

حبتا تفاح.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقتان صغيرتان نشا.

1/2 ملعقة صغيرة برش ليمون.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي البيضة، الفانيليا، اخفقيها قليلاً بالشوكة، اتركيها جانباً.

في وعاء ضعي الدقيق، السكر، الزبدة، برش الليمون، بأطراف أصابعك.

قلبيها لتتفتت وتختلط الزبدة مع الدقيق ويصبح مثل فتات الخبز.

أضيفي البيض وقلبي بأصابعك ثم اجمعي العجينة مع بعضها.

اعملي العجينة مثل القرص، غلفيها، ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

للحشو: قشري التفاح، قطعيه مكعبات صغيرة، وضعيه في وعاء.

أضيفي الزبدة، القرفة، برش الليمون، العسل.

اتركيه يطهى على نار هادئة ليصبح جافاً تماماً، اتركيه ليبرد.

افردي العجينة، اقطعيها نصفين.

ضعي حوالي ملعقة من التفاح على العجينة في عدة أماكن متباعدة.

ضعي العجينة الأخرى فوق التفاح.

باستعمال قطاعة مستديرة، اضغطي على العجينة لتقطيعها بشكل دائري.

أعيدي فرد وتقطيع بقية العجينة.

سخني الفرن ١٨٠، احضري صواني قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة.

ضعي البسكويت على الصواني مع ترك مسافة

اخبزي ١٥ دقيقة لتصبح ذهبية اللون ثم انثري السكر.