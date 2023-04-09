"الثوري الإيراني" يعلن عن مناورة بحرية دعمًا للشعب الفلسطيني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن إجراء مناورة بحرية كبيرة، الخميس المقبل، "دعمًا للشعب الفلسطيني".

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري في بيان للعلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري: "دفاعًا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته وإدانة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة والجائرة، ستُقام مناورات اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري يوم الخميس القادم.. شمال وجنوب البلاد وذلك بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم".

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وتابع تنكسيري أنّ "هذا العرض البحري یقام في سواحل بحر قزوین والخلیج بالمشارکة القصوی لأکثر من 2500 سفینة شعبیة داعمة لتطلعات وانتفاضة الشعب الفلسطیني المظلوم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إسنا المحلية.

وتشهد مدينة القدس توترًا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدّت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

المصدر / الأناضول