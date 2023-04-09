شوربة لسان العصفور بالطماطم

المكونات:

ملعقتان كبيرة زبدة.

1/2كوب مكرونة لسان العصفور.

بصلة صغيرة مفرومة.

فص ثوم.

5 أكواب مرق دجاج أو لحم.

كوب عصير طماطم.

ملعقة صغيرة معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة صلصة الفلفل الحارة.

ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة بهار مشكل.

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

طريقة التحضير:

في قدر عميق على نار متوسطة، ضعي الزبدة.

أضيفي المكرونة، باستعمال ملعقة خشبية قلبي المكرونة إلى أن يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

أضيفي البصل والثوم، قلبي البصل مع المكرونة لمدة دقيقة.

أضيفي المرق، عصير الطماطم، المعجون، الصلصة، الملح والبهار.

دعي المكرونة تطهي لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن تنضج تماماً وتتسبك الشوربة.

في طبق تقديم عميق، اسكبي شوربة لسان العصفور.

انثري الكزبرة على الشوربة.