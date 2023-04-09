الرز البرياني السعودي

المكونات:

كوبا أرز طويل الحبة.

كيلو أفخاذ الدجاج.

ثلاثة أرباع كوب لبن زبادي.

4 فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقتان كبيرتان زبيب أسود.

جزرة مبشورة برشًا ناعمًا.

نصف ملعقة صغيرة بهارات برياني.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

بصلة ونصف مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة حب هال.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة زعفران (ممزوج بربع كوب من الماء الساخن).

الماء حسب الحاجة.

مكعبا مرق دجاج.

ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي.

طريقة التحضير:

في قدر على النار، ضعي الدجاج، واغمريه بالماء لسلقه.

أضيفي مكعبات المرق واتركيه لحوالي 40 دقيقة حتى ينضج.

ارفعي الدجاج من القدر، ثم أضيفي الأرز مع 3 أكواب من الماء واسلقيه لمدة 10 دقائق.

في قدر على النار، سخني الزيت، وأضيفي البصل والثوم.

قلبي لعدة دقائق، ثم أضيفي الجزر والزبيب والدجاج وقلّبي المكونات جيدًا.

في وعاء جانبي، امزجي اللبن الزبادي مع الزنجبيل، وبهارات البرياني، والكركم، والقرفة.

أضيفي حب الهال، والفلفل الأسود والكمون، ثم اسكبي المزيج في قدر الدجاج.

أضيفي الأرز إلى القدر مع خليط الماء والزعفران ثم حركي المكونات جيدًا.

اتركيها على النار لمدة نصف ساعة حتى تنضج تمامًا.

اسكبي البرياني في طبق التقديم وقدميه ساخنًا.