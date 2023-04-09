الطرق الصحيحة لإزالة بقع الحبر من الملابس والأقمشة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تعد بقع الحبر من أعند البقع على الإطلاق؛ فالتخلص منها ليس سهلاً سواء لطخت اليدين أو الملابس أو المفروشات، لكن هذا لا يعني أن إزالتها أمر مستحيل، كل ما عليك فعله هو اتباع الطريقة الصحيحة التي سنشرحها لك بالتفصيل:

المعالجة المسبقة لبقعة الحبر، إن أمكن

حاول إزالة أكبر قدر ممكن من بقعة الحبر فور وقوعها على ملابسك بوضع قطعة قماش نظيفة وجافة أو منشفة ورقية على البقعة مباشرةً، لكن تجنَّب فركها أو الضغط عليها بقوة. بعد ذلك، انثر كمية من ملح الطعام على البقعة، لأنَّ الملح مجفف طبيعي سيمتص السوائل. في هذه المرحلة، تجنَّب وضع أي سائل على البقعة؛ حتى لا ينتشر الحبر وتزيد مساحة البقعة.

معرفة تعليمات الغسيل

اتبع تعليمات الغسيل المدونة على بطاقة تعليمات العناية بالمنتج. إذ تتطلب بعض الأقمشة منظفات خاصة لإزالة أي نوع من البقع. ويمكنك تنظيف معظم أنواع الأقمشة الأخرى في المنزل، بشرط توخي الحذر.

تحديد نوع الحبر

تعتمد مدى سهولة إزالة الحبر على ما إذا كان قابلاً للذوبان في الماء أم لا. تتسم معظم الأحبار الموجودة في العديد من أقلام الحبر بأنَّها قابلة للذوبان في الماء. في الوقت نفسه، فإنَّ الأحبار القائمة على الزيت والكحول غير قابلة للذوبان في الماء، وعليه يمكنك اتباع خطوتين في عملية التنظيف:

المرحلة الأولى: بقع الحبر القابل للذوبان في الماء

ستحتاج إلى قطعة قماش نظيفة ومنشفة وزجاجة رش رذاذ الماء ومنظف سائل أو صابون يدوي أو مزيل للبقع، واختياريًا فرشاة ناعمة مثل فرشاة الأسنان.

ضع الثوب على منشفة وابدأ برش الماء باستخدام زجاجة الرذاذ أو القطَّارة على المنطقة المتسخة.

إذا لم يسل الحبر أو بدا أنَّه ينتشر على قطعة الملابس، فمن المرجح أنَّه من النوع غير القابل للذوبان في الماء. لذا، اترك قطعة الملابس حتى تجف وانتقل إلى المرحلة الثانية من عملية التنظيف. أما إذا بدأ الحبر يسيل، فسارع بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة.

إذا لم تنجح هذه العملية في إزالة بقعة الحبر، فانتقل إلى المرحلة التالية.

المرحلة الثانية: بقع الحبر المقاوم للذوبان في الماء

ستحتاج في هذه المرحلة إلى منشفة وقطعة قماش نظيفة جافة وقطَّارة ومرطبان وكحول الأيزوبروبيل وأسيتون وأحد بدائل مبيض الملابس. نحتاج إلى استخدام مادة مذيبة لإذابة بقع الحبر الصعبة، وأفضل اختيار هو فركها بكحول الأيزوبروبيل. يمكنك أيضاً استخدام مثبت الشعر أو معقم اليدين أو حتى الفودكا.

ضع الثوب على منشفة بعد ترك الحبر يجف.. استخدم منشفة أو قطعة قماش إضافية مع الملابس متعددة الطبقات؛ لمنع التسرب. ضع المادة المذيبة بعناية باستخدام قطَّارة أو قطعة قطن مغموسة في المذيب وامسح برفق حتى تزول البقعة أو تتلاشى إلى حدٍّ كبير، ثم اغسل الثوب على درجة حرارة آمنة؛ لإزالة بقايا المذيب الزائدة مع استخدام مزيل بقع متخصص، إذا لزم الأمر.

إذا لم تنجح الطرق السالفة الذكر في إزالة بقعة الحبر، نوصيك باللجوء إلى أحد محترفي التنظيف الجاف.