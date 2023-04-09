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"هنية" يلتقي بأمين عام حزب الله في بيروت

09 ابريل 2023 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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"هنية" يلتقي بأمين عام حزب الله في بيروت

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى جانب نائبه صالح العاروري، الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله.

وإلى جانب رئيس المكتب السياسي ونائبه، شارك أيضا في اللقاء كل من عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية فيها، د. خليل الحية، والقيادي أسامة حمدان.

وفي بيان صادر عن حزب الله، ‏جرى خلال اللقاء، استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في ‏الاقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.‏

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حزب الله #هنية #حسن نصر الله

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