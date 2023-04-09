"حماس" تدعو لتكثيف الحشد والرباط في "الأقصى" طوال العام

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، إلى الرباط الدائم على مدار العام في المسجد الأقصى وباحاته حتى لا يستفرد الاحتلال فيه.

وقال حمادة في تصريح صحفي: إن "الاحتشاد في الأقصى هو الذي يحافظ على مراوحة الاحتلال في تقسيمه الزماني والمكاني"، مضيفاً: إن "صمود شعبنا سيتوج بأن يتطهر المسجد الأقصى وتنتهي الاقتحامات لباحاته، داعيا أهلنا في الداخل والقدس لتكثيف التواجد والحشد والرباط في الأقصى".

وأردف: "المقاومة أكدت بعد سيف القدس أن كل فلسطين هي ساحة واحدة إن تم المساس بالأقصى".

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واقتحم نحو 400 مستوطناً، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصدي المرابطين بالتكبيرات والهتافات.

ونفذت مجموعات كبيرة للمستوطنين اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى بالزي الكهنوتي، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته.

وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين، تصدى المرابطون للاقتحام بالتكبيرات والهتافات، وأداء صلاة الضحى المتواصلة والدعاء، ورددوا: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"لن تركع أمة قائدها محمد".

المصدر / فلسطين أون لاين